В Курганской области проверят казачье общество после инцидента со спаиванием детей

ТАСС, 23 августа. Прокуратура проверит законности регистрации и осуществления деятельности курганского казачьего общества после инцидента со спаиванием несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В июле появилась информация о том, что в казачьем хуторе в деревне Грачево Кетовского района местные казаки во главе с атаманом, отмечая День семьи, любви и верности, якобы пригласили и напоили несовершеннолетних девочек и мальчика, после чего фотографировали их голыми. Прокуратура объявляла о проверке органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"Проводится проверка законности регистрации и осуществления деятельности казачьего общества "Хутор Грачево" и отдельского казачьего общества Курганской области. Она связана с установленным фактом вовлечения четверых несовершеннолетних (от 11 до 15 лет) в распитие спиртных напитков атаманом", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД Курганской области ранее сообщили, что в отношении мужчин, предложивших спиртное подросткам, составлены административные протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ"). Кроме того, в отношении законных представителей детей составлены административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ ("Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление или распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции"), а также по статье 1.1. Закона Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области" (допущение нахождения несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, в ночное время без сопровождения родителей).