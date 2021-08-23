В Хакасии педагогов не допустят к работе без прививки от коронавируса

ТАСС, 23 августа. Работники учреждений образования в Хакасии, не привившиеся от коронавируса, будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", - приводятся в сообщении слова республиканского министра образования Ларисы Гимазутиной.

По ее словам, в целом свыше 85% работников учреждений, подведомственных Минобрнауки Хакасии, привито от коронавируса. Прививочная кампания продолжается.

Все праздничные линейки 1 сентября в школах Хакасии рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции.

По состоянию на 23 августа общее в Хакасии обе дозы вакцины от коронавируса получили 132 944 человека. Исполнение плана вакцинации превышает 64%.