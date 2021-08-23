Дельта-штамм стал причиной роста заражений коронавирусом в Сирии

БЕЙРУТ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Сирии зафиксировали в понедельник максимальное с 1 июля число граждан, заразившихся коронавирусом за одну неделю, - 552 человека. Об этом сообщил новостному порталу Elnashra декан медицинского факультета Дамасского университета Наббуг аль-Аува. Он отметил, что причиной новой волны коронавируса стало быстрое распространение дельта-штамма.

"Случаи заболевания вариантом "дельта" выявлены сейчас у всех возрастных категорий, - отметил он. - Пациенты обращаются в клиники с такими обычными симптомами, как заложенность носоглотки, воспаление уха или сильные головные боли, и лишь позднее обнаруживается поражение организма новой разновидностью COVID-19".

По словам декана, который является консультантом правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, ухудшение эпидемиологической обстановки вызывает обеспокоенность властей. "Дельта-штамм изменил картину заболевания COVID-19 и усложнил борьбу с пандемией", - подчеркнул аль-Аува. При этом он указал, что наилучшим способом защиты от дельта-штамма является своевременная вакцинация.

По данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране выросло за сутки на 102 человека. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Дамаске и его окрестностях - 46 человек, в Алеппо - 21, в Латакии - 21, в Хаме - 10, в Дераа - 2, Хомсе - 1, в Хасеке - 1. Всего с 22 марта 2020 года в стране выявлен 26 901 случай заражения коронавирусом, от инфекции вылечились 22 287 человек, а число смертельных исходов составило 1 971.