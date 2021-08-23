ООН: в гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей

ЖЕНЕВА, 23 августа. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжит оказание в Афганистане гуманитарной помощи, в которой нуждаются около 10 млн детей. Об этом заявила в понедельник исполнительный директор фонда Генриетта Фор.

"Наша приверженность детям Афганистана является неизменной, и наша цель состоит в том, чтобы права каждого и всех из них реализовывались и защищались", - сказала она, подчеркнув, что ЮНИСЕФ "останется на месте сейчас и в ближайшее время".

"Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи для выживания. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с острым недоеданием и могут умереть без лечения", - констатировала Фор. Она обратила внимание на тот факт, что, согласно оценкам, 4,2 млн юных афганцев не посещают школу, в том числе более 2,2 млн девочек. С января представители ООН задокументировали более 2 тыс. случаев нарушения прав детей в стране. Около 435 тыс. детей и женщин в Афганистане являются внутренне перемещенными лицами.

В ЮНИСЕФ исходят из того, что потребности в гуманитарной помощи в Афганистане в ближайшие месяцы вырастут из-за сильной засухи и тяжелых последствий пандемии коронавируса. "Это мрачная реальность, с которой сталкиваются афганские дети, и она остается таковой, независимо от нынешних политических событий и перемен в правительстве", - считает Фор. Исполнительный директор Детского фонда ООН призвала радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористичекая организация) и другие стороны конфликта обеспечить ЮНИСЕФ и его партнерам по гуманитарной деятельности "безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к нуждающимся детям, где бы они ни находились".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие государства эвакуируют из республики своих граждан, работников посольств, а также сотрудничавших с западными дипломатами и военными афганцев.