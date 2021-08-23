"Офицеры России" обратились к Токаеву после нападений на русскоязычных граждан Казахстана

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Офицеры России" обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой.

"За последние несколько недель в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. По словам очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признакам. Возможно, это не связанные между собой преступления, но тенденция очевидна. И направлена она на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами", - сказал он.

Липовой также отметил, что "Офицеры России" считают крайне важным не только выявить всех без исключения виновных в данных преступлениях, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь.

"Со своей стороны готов прибыть в Казахстан с делегацией героев Советского Союза и героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии и оказать любое другое содействия в целях стабилизации ситуации и недопущения разжигания розни между нашими братскими народами", - заключил он.