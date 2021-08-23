В Грузии зарегистрирован первый случай смерти вакцинированного пациента от коронавируса

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Грузинские медики зафиксировали первый летальный исход среди жителей страны, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник сообщила журналистам глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

"Подобный случай уже зафиксирован. Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники", - сказала Тикарадзе.

По словам министра, доля смертей среди полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. У пациента, который недавно скончался, было множество хронических заболеваний, и врачи не сумели его спасти. На вопрос журналистов, какой вакциной он был привит, Тикарадзе ответила, что "это является личной информацией пациента".

В республике с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. С 5 июля власти начали массовую вакцинацию населения, которое составляет более 3,7 млн человек. По данным Минздрава, обе дозы получили 294 365 человек, что составляет 7,89% населения.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен 26 февраля 2020 года, на данный момент зафиксировано 517 098 случаев заражения (13,87% населения), 453 488 пациентов выздоровели, 6 831 человек скончался.