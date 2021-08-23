Эксперты сообщили о росте ожиданий по зарплате от мигрантов в 2021 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пандемия и отток кадров из стран Средней Азии повлекли снижение миграционного прироста и привели к дефициту кадров в таких областях, как производство, логистика, строительство, домашний персонал и рабочий персонал. При этом ожидания по зарплатам среди мигрантов выросли на 5-10 тыс. рублей в 2021 году к 2020 году, говорится в исследовании сервиса HeadHunter, опубликованном в понедельник.

"Если смотреть на структуру резюме соискателей из стран СНГ в 1 полугодии 2021, то существенный рост наблюдается только среди соискателей из Казахстана и Беларуси, которые в большинстве рассматривают вакансии в профессиях "белых воротничков" и могут работать удаленно, а не рабочего, строительного, административного персонала, куда обычно привлекают мигрантов из Средней Азии. Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста - работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой и, как мы видим по динамике резюме, что обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился", - прокомментировала ситуацию директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

В результате, в ряде профобластей конкуренция снизилась с четырех-пяти человек на место до одного-двух, что говорит о сильном дефиците кадров. Так, в сфере транспорта и логистики в июле 2020 года на одно место претендовали в среднем 5,2 человека, а в июле 2021 - 2,3. В сфере набора домашнего персонала 4,1 человека рассчитывали получить вакансию, в июле 2021 года на эту вакансию надеялись 1,5 человека. Также снижение конкуренции и дефицит фиксируются среди набора рабочего персонала (с 1,6 человек на место до 1), в сфере строительства и недвижимости (с 2,5 до 1,6), в сфере производства (с 3,5 до 2,1). При этом предлагаемые зарплаты в этих областях составляют 50-60 тыс. рублей, соответствуя ожиданиям мигрантов.

Согласно результатам исследования, зарплатные ожидания мигрантов из разных стран также выросли в 2021 году. Мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана рассчитывали получать 45 тыс. рублей в 2020 году, а в 2021 году рассчитывают на 50 тыс. рублей, рост составил 11%. Ожидания работников из Казахстана выросли с 35 тыс. рублей до 43,4 тыс. рублей, рост составил 24%. Мигранты из Белоруссии рассчитывали получать в среднем 50 тыс. рублей в 2020 году, теперь их ожидания выросли на 18% и составляют 58,9 тыс. рублей.

В ходе исследования были проанализированы 165 тыс. резюме соискателей из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, размещенных на hh.ru в первом полугодии 2020 и 2021 годов, а также свыше 85 тыс. вакансий в профобластях: домашний персонал, производство, рабочий персонал, строительство, недвижимость, транспорт, логистика, размещенных в июле 2021 года.