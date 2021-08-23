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Кабмин выделил 650 млн рублей на концентраторы кислорода для больниц 20 регионов

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях распространения коронавируса в целом выросла потребность медицинских организаций в кислороде

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направило более 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

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"Правительство направило свыше 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Там, [где] ситуация с ними наиболее сложная. Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования - от этого зависит жизнь людей", - сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, в условиях распространения коронавирусной инфекции в целом выросла потребность медицинских организаций в кислороде. "Без него невозможно оказывать помощь тем, кто в тяжелой форме переносит заболевание", - добавил премьер.

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