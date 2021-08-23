В России впервые с 23 июня выявили менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 454, впервые с 23 июня оно оказалось ниже 20 тыс. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 766 541, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,29%.

В частности, за сутки было выявлено 1 187 случаев заражения в Московской области, 526 - в Свердловской области, 485 - в Ростовской области, 478 - в Пермском крае, 464 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 554 854 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 776 против 762 днем ранее, до 176 820. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,61%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Краснодарском крае, по 29 - в Свердловской области и Пермском крае, по 27 - в Нижегородской и Ростовской областях.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 401, до 6 034 867. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выздоровели 1 468 пациентов в Московской области, 534 - в Нижегородской области, 459 - в Красноярском крае, 441 - в Свердловской области, 345 - в Республике Хакасия.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 458 против 1 661 днем ранее, до 1 556 282. В относительном выражении прирост составил 0,1%.

Число умерших в столице за сутки возросло на 53, до 27 031 (1,74% заболевших).

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 006 пациентов. За все время выздоровели 1 429 919 человек. В настоящее время в столице болеют 99 332 человека.