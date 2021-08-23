В Китае впервые за месяц не выявили ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Власти Китая впервые с 20 июля не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом на территории страны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в документе, за минувшие сутки был зафиксирован 21 новый случай заражения, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Пять случаев выявлено в провинции Гуандун, четыре - в Шанхае, по три случая - в Тяньцзине и провинции Юньнань, два - в Пекине, по одному случаю - в провинции Шаньси, Чжэцзян, Хэнань и Сычуань.

В настоящее время в медицинских учреждениях КНР находятся на лечении 1695 пациентов, из них 23 в тяжелом состоянии. С начала пандемии в Китае было выявлено в общей сложности более 94,6 тыс. случаев инфицирования, свыше 4,6 тыс. человек скончались, более 88,3 тыс. выздоровели.

20 июля внутренние случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Нанкине (восточная провинция Цзянсу). Затем вспышка распространилась на ряд других регионов КНР. В общей сложности в течение месяца в стране выявили более 1,2 тыс. случаев инфицирования, никто из заболевших не умер.

15 декабря в Китае началась вакцинация приоритетных групп населения. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование. По состоянию на понедельник в стране было сделано более 1,94 млрд прививок.

В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% населения - более 1 млрд человек. Население Китая составляет 1,41 млрд. По словам китайского эпидемиолога, академика Чжун Наньшаня Китай достигнет этот цели к концу текущего года.