Хуснуллин: проблему очистных сооружений в Крыму и Севастополе решат за три-четыре года

ТАСС, 23 августа. Проблема изношенности очистных сооружений в Крыму и в Севастополе будет решена за три-четыре года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас идет работа Минстроя, руководства Крыма и Севастополя по утверждению технических решений, проектных решений. По ряду объектов уже приступили к стройке. Мы считаем, что за три-четыре года мы проблему очистных в Крыму и Севастополе решим", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, проблема очистных сооружений решается в рамках комплексного плана правительства РФ по обеспечению полуострова водой, который включает также поиск пресной воды под Азовским морем и ликвидацию потерь в сетях. "Из-за износа сетей мы очень много теряем. Если мы сократим потери на 25-30%, нам воды уже будет практически хватать. Но с развитием все равно нужно дополнение", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что острого дефицита воды в Крыму сейчас нет.

"За короткий срок пробурили дополнительные скважины, нашли дополнительно воду и острый дефицит воды сняли. Второй блок - мы продолжаем искать дополнительные источники, где можно еще воду взять", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что ранее пресная вода была найдена на дне Азовского моря. По словам вице-премьера, сейчас ее качество проверяется, результаты будут известны к концу августа - началу сентября.

Первую скважину на Бештерек-Зуйском водозаборе подключили в начале 2021 года. Сообщалось, что она даст Симферополю дополнительно 22 тыс. кубометров воды в сутки. Рабочий пуск воды к насосной станции "Белая" обеспечен строителями на месяц раньше установленного срока. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах. Средства на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в шести городах Крыма, популярных у туристов, заложены в ФЦП развития Крымского полуострова.