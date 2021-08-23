Запрет на доступ детей в ТЦ без родителей планируется вернуть в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти предложили вернуть запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах региона без родителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель руководителя администрации губернатора - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский.

"Предлагается вернуть [запрет] - у нас было такое ограничение о запрете доступа в помещения торговых центров несовершеннолетних без сопровождения родителей и иных законных представителей. Это делается для того, чтобы сами дети не скапливались, соответственно, на этих торговых площадках", - сказал он.

Подготовленный проект указа губернатора также предполагает запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах за исключением работы навынос и доставки заказов. "То есть, соответственно, предприятия общепита смогут навынос продавать, а сами фуд-корты, сами столики работать не будут, потому что речь идет о массовом скоплении людей", - пояснил Преображенский.

Кроме того, по инициативе регионального управления Роспотребнадзора предлагается ввести ограничения на численность присутствующих на регистрации при заключении брака в торжественной обстановке в помещениях - не более десяти человек. Сейчас свои правила нахождения гостей установлены в каждом ЗАГС региона, в зависимости от площади помещений.

По данным оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 72 033 случая коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 65 583 человека, умер 2 241 пациент с подтвержденной инфекцией.