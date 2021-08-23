Граждане Грузии подали иск в суд из-за плохих условий труда на сезонных работах в Германии

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Граждане Грузии обратились с иском в Тбилисский городской суд против "Государственного агентства по трудоустройству" из-за плохих условий труда, с которыми им пришлось столкнуться на сезонных работах в Германии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении на странице "Объединения профсоюзов Грузии" в Facebook, которое будет защищать интересы граждан в суде.

"Объединение профсоюзов" внесло иск в Тбилисский городской суд. Тяжба от имени 11 человек, трудоустроенных на сезонных работах в Германии, против юридического лица публичного права "Государственное агентство по трудоустройству" официально начинается", - говорится в сообщении.

Истцы требуют, чтобы суд постановил выплатить в их пользу более 4,5 тыс. лари (более $1,4 тыс.) за работу, которую они проделали в мае, и по 10,8 тыс. лари (более $3,4 тыс.) за работу, выполненную в июне-июле. Кроме того, граждане Грузии требуют возмещения морального ущерба в размере 3 тыс. лари (более $961).

Тбилиси и Берлин подписали соглашение о трудоустройстве на сезонных работах граждан Грузии в январе 2020 года. Набор желающих поехать в Германию начался с апреля 2021 года. Первые трудовые мигранты стали ездить на сезонные работы в мае. Вскоре после отъезда некоторые из них стали жаловаться на нечеловеческие условия проживания и выкладывать соответствующие видеозаписи в соцсетях. Некоторые из них также сообщали, что расходы за переезд пришлось платить им самим, а не работодателю.