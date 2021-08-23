МВД сообщило, что ГИБДД не использует комплекс, выявляющий в потоке неплательщиков штрафов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МВД России не располагает аппаратно-программным комплексом "Дорожный пристав", который позволяет выявлять водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на запрос агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД получили новый специальный аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме сканирует номера автомобилей в потоке и пробивает их по базам данных. Приставы могут наложить арест на имущество, в том числе на сам автомобиль, если водитель накопил 3 тыс. рублей долга по штрафам. "Аппаратно-программный комплекс "Дорожный пристав" на вооружении МВД России не состоит", - сказал собеседник агентства.