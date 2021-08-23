Минпросвещения разработало календарь образовательных событий

МАЙКОП, 23 августа. /ТАСС/. Отдельный календарь образовательных событий разработан Министерством просвещения РФ с целью совершенствования воспитательного процесса в школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в прямом включении во время августовского педагогического совещания в Адыгее в понедельник.

"В министерстве разработан и принят отдельный календарь образовательных событий. Его традиционно открывает День знаний - 1 сентября. Он содержит множество интересных дат и тем, в которые школьники смогут погрузиться с большим интересом", - сказал министр в приветственном слове.

Кравцов обратил внимание педагогической общественности на Всероссийскую акцию "Вместе всей семьей", которая впервые пройдет по всей стране 17 сентября. По его словам, это будет день ярких и разнообразных мероприятий , в которых школьники смогут принять участие вместе со своими родными и близкими.

"Программу воспитания в соответствии с поправками в закон можно и нужно использовать в своей работе. При желании можете дополнить ее содержательными особенностями, которые есть в каждой школе, регионе или муниципальном образовании. В наступающем учебном году воспитательной работой займутся также специальные советники директоров школ, мы будем их поддерживать, а лучшие практики - распространять на всю страну", - отметил Кравцов, напомнив о поручении региональным министрам помогать директорам школ, а советникам по воспитанию - организовать всю соответствующую работу.