На ВЭФ заключат соглашение о проведении ежегодного молодежного форума в ДФО

ТАСС, 23 августа. Соглашение о проведении ежегодного молодежного форума на Дальнем Востоке для поддержки молодежных инициатив будет подписано с Росмолодежью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"На полях ВЭФ планируется заключение соглашения с Росмолодежью о совместном проведении ежегодного молодежного форума для адресной поддержки выдвинутых молодежью инициатив", - приводит пресс-служба Росконгресса слова Чекункова.

Он добавил, что планируется создать молодежное сообщество Дальнего Востока, чтобы продвигать перспективные идеи и проекты. На стенде Росмолодежи в рамках форума молодые люди смогут презентовать свои проекты инвесторам и встретиться с представителями власти, приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой.

"Этим летом мы провели отбор идей по включению в нацпроекты, среди которых был запрос о необходимости создания программы по развитию молодежного предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития проработали этот вопрос. Мы готовы ее запустить на ВЭФ в 30 пилотных регионах России", - сказала Разуваева.

"Молодежный ВЭФ" состоится в рамках форума впервые. Он включит в себя презентацию программы "Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский - 2030", презентацию итогов программы "Дальневосточный старт", а также дискуссии на темы образования и молодежного предпринимательства. Кроме того, в текущем году отмечается 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнерства России и АСЕАН. В ходе Молодежного дня Восточного экономического форума международные эксперты и молодые активисты встретятся для обсуждения перспектив координации молодежной политики России и АСЕАН в самых разных сферах.

О форуме

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.