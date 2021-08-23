Разрешение применять "Спутник Лайт" у пожилых внесли в инструкцию к препарату

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ согласовал изменения инструкции к однокомпонетной вакцине против новой коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", согласно которым применение препарата разрешатся для лиц старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован в государственном реестре лекарственных препаратов Минздрава России.

"Показания к применению: профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет", - говорится в инструкции.

При этом уточняется, лицам старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию и не болевшим ковидом, иммунокомпрометированным лицам независимо от возраста, для формирования иммунитета не рекомендовано применять "Спутник Лайт" в связи со снижением функциями иммунной системы, для формирования иммунного ответа показана вакцинация двухкомпонентной вакциной "Спутник V".

В инструкции также указывается, что с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения для достижения уровня коллективного иммунитета населения, следует проводить вакцинацию против ковида по эпидемическим показаниям спустя полгода после перенесенного заболевания или спустя шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации. "Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследования у взрослых добровольцев в возрасте старше 18 лет. Промежуточный анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует гуморальный иммунный ответ у добровольцев. На 28 день сероконверсия обнаружена у 96,88% здоровых добровольцев", - говорится в документе.

При этом уточняется, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен, так же как и продолжительность защиты.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса "Спутник лайт" лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации.