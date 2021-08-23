В Тюменской области введут в эксплуатацию восемь школ на 4 тыс. мест по итогам 2021 года

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Восемь школ более чем на 4 тыс. мест будут введены в эксплуатацию в Тюменской области по итогам 2021 года, сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера.

"Восемь школ более чем на 4 тыс. мест, в том числе 5 сельских школ, будут введены в эксплуатацию в Тюменской области по итогам 2021 года", - доложил Райдер на очередном онлайн-заседании регионального правительства.

В 2021 году в регионе также введут в строй десять детских садов на 2 700 мест, треть из которых - ясельные. На строительство и реконструкцию объектов образования в текущем году выделено 4 млрд 945 млн рублей, в том числе из областного бюджета - 4 млрд 805 млн рублей, отмечается в сообщении.

19 школ в десяти муниципалитетах региона оснащены компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Еще 136 школ в шести городах и районах оборудованы внутренней ИТ-инфраструктурой для безопасного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".