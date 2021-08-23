Журналиста RT Васюнина отпустили из полиции после участия в пикете у здания ФСБ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Журналист RT Илья Васюнин отпущен из полиции после задержания за участие в пикете у здания ФСБ в Москве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Только что Васюнина выпустили из ОМВД Мещанского района, где он провел почти двое суток. В отношении Васюнина переквалифицировали дело об административном правонарушении с ч. 8 на ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Теперь арест ему не грозит, а грозит штраф", - сказал Тельнов.

По данному пункту ст. 20.2. Васюнину грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы.

Ранее сообщалось, что за участие в пикетах против признания телеканала "Дождь" иноагентом были задержаны Васюнин, а также журналистка "Дождя" Ксения Миронова, журналистка Софья Гройсман, признанная физлицом - иностранным агентом, журналист Андрей Бабицкий. Также среди задержанных был главный редактор проекта ROMB Андрей Ковалев. Все они, кроме Васюнина, были отпущены в день задержания.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.