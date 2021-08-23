В России запустят проект по борьбе с курением "Давай бросать"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минздрав России совместно с АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Демография" запускают проект, в том числе в социальных сетях, по борьбе с курением, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АНО.

"Электронные сигареты, вейпы, продукты нагревания табака в последнее время завоевывают огромную популярность, особенно среди молодежи. Это происходит, в том числе, благодаря хорошим маркетинговым стратегиям. Для того, чтобы помочь молодому человеку разобраться в себе, принять решение и избавиться от зависимости, в рамках нацпроекта "Демография" создан проект "Давай бросать". Целью проекта является формирование здорового комьюнити в социальных медиа, где человек получит поддержку единомышленников, борющихся с никотиновой зависимостью, и профильных специалистов", - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводит пресс-служба.

По данным Росстата, большинство людей начинают курить в 20-24 года, а в 25-29 лет формируют привычку. Возраст 25-29 лет является переломным моментом, когда замедляется рост доли курильщиков, сокращается процент тех, кто курит не каждый день. Факторами, способствующими росту популярности курения в указанных целевых группах, являются новизна электронных сигарет, вейпов, кальянов, вкусы которых ориентированы на молодежь, отметили в пресс-службе.

"Сейчас уже создано сообщество во "ВКонтакте", вновь запущен Telegram-канал в поддержку бросающих курить. В ближайшее время также появится чат-бот, который будет рассылать сообщения с поддержкой, картинки, ссылки на статьи, новости от экспертов. В конце каждого сообщения будет пометка с телефоном горячей линии Минздрава России 8 800 2000200, чтобы человек мог проконсультироваться со специалистом", - говорится в сообщении.

"Молодые люди нередко предпочитают электронные сигареты, необоснованно полагая, что они менее вредные. Они содержат никотин, целый ряд других опасных химических веществ, которые не только негативно воздействуют на здоровье, но и сохраняют человека в зависимости. Поэтому работа по борьбе с такими трендами является важной задачей по укреплению общественного здоровья", - добавил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.