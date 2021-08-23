На Кубани педагогам, врачам и соцработникам будут предоставлять субсидию на ипотеку

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 2022 года будут предоставлять субсидии в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке педагогам, врачам, социальным работникам, не имеющим собственного жилья, проживающим в регионе более 10 лет и планирующим работать в крае по профессии в последующие пять лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в понедельник.

"Один из важнейших вопросов - полноценное обеспечение школ кадрами. Мы приняли решение - с 2022 года педагоги, а также врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что новой для края региональной мерой поддержки, которая рассчитана на три года, смогут воспользоваться врачи, педагоги и социальные работники, проживающие в Краснодарском крае более 10 лет и планирующие продолжить работать по профессии в регионе в последующие пять лет. Планируется, что в 2022 году выплату получат первые 900 специалистов, 300 из которых - педагоги.

В Краснодарском крае работают 34 тыс. педагогов, из них более 23% - граждане моложе 35 лет.