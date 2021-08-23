Систему водоснабжения модернизируют в округе Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработают программу модернизации водоснабжения в Кочубеевском округе, где возникли перебои с подачей воды из-за ливней на Северном Кавказе. План мероприятий сформируют краевое министерство ЖКХ и "Ставрополькрайводоканал", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Глава края [Владимир Владимиров] поручил краевому министерству ЖКХ совместно со "Ставрополькрайводоканалом" проработать планы и внести предложения по модернизации системы водоснабжения Кочубеевского округа. Он актуализировал задачу внесения изменений в краевой бюджет с целью закупки дополнительной техники, предназначенной для улучшения качества водоснабжения населения края", - говорится в сообщении.

Перебои с водоснабжением в Кочубеевском округе с населением более 73 тыс. человек возникли в августе 2021 года из-за ливней в регионах Северного Кавказа. Мутность течения реки Кубань значительно повысилась, очистные сооружения начали работать на пределе возможностей, подача питьевой воды в девяти населенных пунктах округа была снижена почти вдвое.

"Благодаря принятым оперативным мерам, на сегодняшний день мутность воды устранена, возобновляется ее плановая подача потребителям. До конца дня планируется восстановление подачи в село Казьминское. До этого периода продолжается подвоз воды населению, который осуществляют шесть водовозов", - пояснили в понедельник в пресс-службе губернатора.