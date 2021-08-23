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Пандемия COVID-19

ТРЦ и ресторанам в Новгородской области смягчили ковидные ограничения

Торгово-развлекательным центрам ранее запрещалось работать после 21:00

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Торгово-развлекательным центрам (ТРЦ) Новгородской области смягчили коронавирусные ограничения - теперь они смогут работать до полуночи. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин на заседании оперативного штаба в понедельник.

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"В части расширения работы ТРЦ до ноля часов предлагаю поддержать. <...> Ресторанам разрешить работу навынос до двух часов [ночи] - только тем, кто на 100% вакцинирован <...> или переболел ковидом", - сообщил Никитин.

Ранее указом губернатора торгово-развлекательным центрам запрещалось работать после 21:00. А также запрещается нахождение в них детей младше 16 лет без сопровождения взрослых.

По данным Управления Роспотребнадзора Новгородской области, по среднесуточному показателю заболеваемости Новгородская область по-прежнему превышает среднероссийский показатель. Неблагополучная ситуация остается в шести районах области: Пестовском, Маловишерском, Мошенской, Крестецком, Маревском и Любытинском. В них уровень заболеваемости превышает среднеобластные показатели от 1,6 до 2,5 раза.

По данным министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, на стационарном лечении с коронавирусом сейчас находятся более 670 человек, амбулаторно лечение получают 1 689 человек, на аппаратах ИВЛ находятся пять человек. В регионе продолжают работу пять ковидных госпиталей, в которых на данный момент 27% коечного фонда свободно.

Теги
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