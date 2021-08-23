Эксперт заявил, что Россия перешла в стадию стабилизации ситуации с ковидом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России в том числе благодаря вакцинации перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных - это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки - еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", - сказал он.

"Фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Но загадывать сейчас сложно", - добавил специалист.

Он напомнил, что осень - традиционный сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относится и новая коронавирусная инфекция, и неизбежного "проседания" коллективного иммунитета. "Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", - заключил Горелов.

В понедельник впервые с 23 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил менее чем о 20 тыс. выявленных за сутки случаях заражения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 211,9 млн человек, более 4,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 6 766 541 случай заражения, выздоровели 6 034 867 человек, умерли 176 820. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.