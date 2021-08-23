Посольство РФ добивается допуска к россиянину, приплывшему на Хоккайдо

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо, его личность установлена. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении дипломатического представительства.

"По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В. Ф. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", - говорится в сообщении.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. По данным японских СМИ, мужчина может обратиться с прошением об убежище к властям третьей страны.

22 августа в генеральном консульстве РФ в Саппоро заявили, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию российской стороне об указанном человеке. В дипмиссии подчеркнули намерение добиться нужных сведений от властей Японии и встретиться с этим мужчиной, если его российское гражданство будет подтверждено.

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов.