Проект передвижного музея Республики Крым претендует на грант астраханского "Селиаса-2021"

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Проект передвижного музея "Прошлое, настоящее, будущее", разработанный Институтом молодежных инициатив Республики Крым и ориентированный на детей, проживающих в отдаленных сельских территориях, заявился на грантовый конкурс, который проходит в Астраханской области в рамках молодежного проектного форума "Селиас - 2021". Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель Института молодежных инициатив Республики Крым Юрий Веревкин.

Молодежный проектный форум "Селиас - 2021" проходит в Астрахани с 22 по 27 августа, его участники обсудят молодежные инициативы в сфере патриотического направления, уличного искусства и культуры, культурно-просветительского волонтерства, а также получат возможность участвовать в конкурсе по получению грантовой поддержки в размере до 1,5 млн рублей.

"Наш проект "Прошлое, настоящее, будущее" - это передвижной музей, ориентированный на детей, живущих в отдаленных сельских территориях. Ребенку, проживающему в селе, посетить какие-то музеи проблемно, часто это формирует ограниченный кругозор, дети не видят то, что еще есть что-то иное, и поэтому мы показываем проект на их территории, с целью вовлечь их в этот процесс, заинтересовать историей своего родного края, показать что было в прошлом, что есть в настоящем, а также показать, что есть перспективное будущее. Это поможет максимально эффективно раскрыть потенциал таких детей, направить их дальше, показать им другой мир и другие возможности", - сказал Веревкин.

По его словам, вложения в грантовый проект предусматривает софинансирование со стороны республики Крым, которая станет пилотным регионом для реализации проекта. В дальнейшем подобный опыт планируется распространить по всей России.

Как отметил руководитель Агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, на форум в этом году заявлено рекордное количество проектов в сравнении с данными прошлых лет. "Сегодня участники приехали уже с готовыми рабочими проектами, их гораздо больше, чем в прошлом году, и мы надеемся, что грантовый конкурс Росмолодежи даст ощутимую финансовую поддержку для их реализации", - сказал Нуртазин. По данным областных властей, в 2020 году участники "Селиаса" стали обладателями грантов на сумму более 13 млн рублей.

Форум "Селиас" проводится в Астраханской области с 2008 года, это масштабный образовательный проект, который традиционно собирает лидеров молодежных и общественных организаций, лучших студентов субъектов РФ и стран ближнего зарубежья, экспертов различных уровней, представителей органов исполнительной и законодательной власти. В 2021 году участниками форума стали более 400 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 47 регионов России, имеющих собственные проекты, которые прошли конкурсный отбор.