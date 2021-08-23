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Температура воздуха в Екатеринбурге превысила 35 градусов, побив рекорд 1923 года

В Уральском гидрометцентре добавили, что 20, 21, 22 августа температура воздуха в городе достигала 34,2, 35,3, 34,1 градуса соответственно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Температурный рекорд для 23 августа побит в Екатеринбурге. Зафиксированная температура плюс 35,8 градуса оказалась выше предыдущего суточного рекорда 1923 года, сообщили ТАСС в Уральском гидрометцентре.

"[Температурный рекорд] был, 35,8 градуса. До этого был в 1923 году рекорд - 33 градуса", - сказали в гидрометцентре.

Там добавили, что 20, 21, 22 августа температура воздуха в Екатеринбурге достигала 34,2, 35,3, 34,1 градуса соответственно, что выше прежних рекордных значений, отмеченных в эти дни в 1934, 1935 и 2016 годах. Средняя суточная температура превышает климатические значения на 12-14 градусов.

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