Синоптики заявили, что жара в ПФО спадет в начале недели

ТАСС, 23 августа. остепенное похолодание ожидается в регионах Приволжского федерального округа с начала недели, однако к выходным жаркая погода вернется в регион. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие дни практически в северных регионах Поволжья - Нижнем Новгороде, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае - температура везде понизится, и понизится довольно существенно, во вторник - среду, начиная с Кировской области до Удмуртии, максимальная температура ожидается в пределах 24-25 градусов тепла, при этом на юге Башкортостана, Оренбургской, Самарской области там жара еще сохранится, то есть похолодание захватит только Верхнюю Волгу", - сообщил собеседник агентства.

Синенков отметил, что в конце недели ситуация немного поменяется, прохладный воздух дойдет и до южных регионов округа, в Башкирии и Оренбургской области температура немного спадет, а в Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую области, Мордовию и Татарстан к выходным снова вернется 30-градусная жара. "То есть похолодание будет не полностью и не продолжительным. Практически до конца августа [ожидается] жаркая погода с температурой 27-28 градусов тепла в Среднем Поволжье, и только в Верхней Волге - в пределах 20-25 градусов", - сообщил эксперт.

Он отметил, что в Нижнем Новгороде в начале недели ожидается 20-25 градусов, к выходным станет прохладнее - до 21-24 градусов. В Кирове в ближайшие дни температура составит 22-24 градуса тепла, со среды она понизится до плюс 20 градусов, а по ночам - до плюс 10. В Уфе до среды будет держаться 30-35-градусная жара, затем прогнозируется незначительное понижение, а к выходным температура стабилизируется в пределах 20-25 градусов. В Казани после похолодания в начале недели к выходным ожидаются комфортные 22-25 градусов, во вторник дождь, в остальные дни солнечно и без осадков. В Перми синоптики обещают 20-23 градуса тепла, до самого воскресенья будет сухо и солнечно. В Самаре всю неделю без дождей, плюс 28-30 градусов. Знойной неделя будет в Оренбурге, понижение температуры до 25-28°С ожидается только к следующему понедельнику.

Жара и пожары

Четвертый месяц в Оренбургской области сохраняется очень жаркая погода, в степи даже ночью температура иногда не опускается ниже +32. Сложившиеся условия синоптики называют аномальными - температура воздуха на девять градусов и более превышает средние многолетние значения, число пожаров, по данным областного правительства, с начала года возросло на 29%. В Нижегородской области самый высокий пятый класс пожароопасности лесов установился на территории Арзамаса, Большемурашкинского, Княгининского и Сергачского районов. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов объявлено в Татарстане, в 42 районах из 43 объявлен введен ЧС из-за засухи, только за прошедшие сутки пожарные выезжали на горение травы 22 раза. За день жаркая погода стала причиной 12 пожаров и в Башкирии, где сейчас в общей сложности горит свыше 400 га леса. Пожарные продолжают бороться с крупным лесным пожаром в заповедных лесах Мордовии.

Грозы и ветер

В Пермском крае на выходных наблюдались так называемые сухие грозы - молнии сверкали без дождя. На фоне аномальной жары это стало причиной сразу нескольких лесных пожаров, наиболее крупный из них удалось локализовать на площади в 20 га. В Кирове в воскресенье также прошла сильная гроза, а в Слободском районе местами выпал град диаметром около 2,5 см. Грозовой фронт пришел на смену 30-градусной жаре в Ижевске. Власти республики в понедельник продолжают ликвидировать последствия стихии, которая обрушилась на регион в воскресенье - на улицах повалены деревья, сильным ветром сорвало кровли зданий. По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, 24 и 25 августа местами снова пройдут дожди, возможны грозы.