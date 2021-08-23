Учебный год в Тверской области начнется в очном формате

ТАСС, 23 августа. Власти Тверской области приняли решение о начале учебного года во всех образовательных заведениях области в очном формате. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Игоря Рудени.

"Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования - антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора", - цитирует пресс-служба Руденю.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, в регионе насчитывается около 1,1 тыс. учреждений образования, в которых будут заниматься более 139 тыс. школьников, свыше 26 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций и порядка 54 тыс. воспитанников детских садов. "В течение предыдущих трех лет при поддержке области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов - треть всех учреждений образования Верхневолжья. В текущем году еще в 87 учреждениях проводятся ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат; замена окон, инженерных сетей; обустройство территорий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как уточняется в сообщении, в 2021 году за счет средств областного бюджета для школ региона закуплено 197 тыс. учебников, также приобретается 45 школьных автобусов, еще 58 машин для перевозки учеников Тверская область получит от Федерации для обновления транспорта со сроком службы старше 10 лет. "В 2021-2022 учебном году в Тверской области к месту учебы будут подвозить на школьных автобусах более 10 тыс. учеников. В 38 муниципальных образованиях действует 632 маршрута - ежедневно это более 47 600 км пути. Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется безопасности дорожного движения", - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.