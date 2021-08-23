Кампанию по ревакцинации от COVID-19 начали в Удмуртии

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Кампания по ревакцинации от коронавируса началась в Удмуртской Республики для пожилых и медиков, которые поставили первую прививку более полугода назад. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"В Удмуртию поступило 59 924 доз вакцины "Спутник Лайт" и 13,2 тыс. доз вакцины "Спутник V". Часть данной партии будет использована для ревакцинации лиц, которые поставили первую прививку более шести месяцев назад", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, пока ревакцинация будет открыта только для лиц старше 60 лет и медицинских работников, прошедших первичную вакцинацию более шести месяцев назад.

Отмечается, что сделать повторную прививку можно любой из российских вакцин, сейчас в Удмуртии имеются три из них, в том числе Эпиваккорона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, первый компонент вакцины поставил 327 601 человек, завершили иммунизацию 277 193 человека, однокомпонентую вакцину "Спутник Лайт" поставили 15 407 человек, всего привито 37% от подлежащих вакцинации.