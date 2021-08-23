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Церемония смены караула у Букингемского дворца состоялась впервые с начала пандемии

Королевы Елизаветы II во время смены караула не было в ее официальной лондонской резиденции

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Церемония развода королевского караула состоялась у Букингемского дворца в центре британской столицы впервые с начала пандемии коронавируса. Красочная процедура была показана в понедельник в эфире ведущих британских телеканалов.

В рамках церемонии гвардейцы Первого батальона Колдстримского полка в алых мундирах и черных медвежьих шапках сменили на посту военнослужащих из Гренадерской гвардии под аккомпанемент военного оркестра, который в честь успехов британских атлетов на прошедших в Токио Олимпийских играх, в частности, исполнял мелодии из фильма "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981) и песню One Moment In Time американской певицы Уитни Хьюстон (1963-2012): эти композиции можно часто услышать на спортивных соревнованиях в Великобритании.

Королевы Елизаветы II во время смены караула, которая прошла в Букингемском дворце впервые с марта 2020 года, не было в ее официальной лондонской резиденции. Традиционно август и начало сентября 95-летний монарх проводит в замке Балморал в Шотландии.

Члены королевского караула исторически принадлежат к одному из пяти полков гвардейской пехоты британской армии: Гренадерскому, Колдстримскому, Шотландскому, Ирландскому или Уэльскому. Смена караула, как правило, длится около 45 минут. История церемонии связана с периодом Реставрации Стюартов (1660 год), когда британских монархов стала охранять королевская гвардия. У Букингемского дворца она проводится с 1837 года, когда он стал официальной резиденцией взошедшей на трон королевы Виктории (1819-1901).

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияПандемия COVID-19
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