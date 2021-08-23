Волонтеры "Чистой Арктики" уберут до 15 тонн металлолома в арктических районах Якутии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Добровольцы проекта "Чистая Арктика" в ближайшее время намерены убрать до 15 тонн металлолома с побережья у морского порта Тикси в Якутии. Об этом в понедельник сообщает пресс-центр проекта.

"Тикси - один из главных арктических портов России. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) с готовностью согласились поехать в эту экологическую экспедицию. Все прошли необходимую подготовку и знают, как действовать в сложных ситуациях. Студенты-спасатели со всей серьезностью относятся к поездке и понимают ответственность", - сказал член Общественной палаты России, руководитель ВСКС Евгений Козеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Вместе с местными добровольцами молодые спасатели приведут в порядок морской порт Тикси, а также береговую линию залива Булункан, где раньше располагались промышленные зоны нескольких крупных предприятий. По предварительным оценкам, добровольцам предстоит убрать от десяти до 15 тонн металлолома и других отходов, оставленных после активного освоения Арктики.

Все собранные добровольцами отходы будут отправлены на переработку. Сначала баржой по реке Лена тонны металлолома отправятся до станции Нижний Бестях. Оттуда, уже поездом, они поедут либо в Амурскую область, либо в Череповец. Финальный пункт назначения будет зависеть от состава железа. Экспедиция положит начало большой работе по очистке поселка Тикси и других арктических районов Якутии, которую планируется завершить до 2024 года.

"В течение ближайших пяти лет нам предстоит вывезти около 100 тыс. тонн лома, создать для него пункты приема и проработать логистические решения в труднодоступных районах. В конце июня был утвержден паспорт проекта и сформирована команда, а сегодня мы уже приступаем к практической реализации", - отметил глава Якутии Айсен Николаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.