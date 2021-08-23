РЖД предоставит студентам осенью 50-процентную скидку при покупке билетов на "Сапсан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Студенты вузов этой осенью смогут приобрести билеты на скоростные поезда "Сапсан" с 50-процентной скидкой. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Специальный тариф "Студент" позволит приобрести билеты на высокоскоростные поезда "Сапсан" со скидкой 50%. Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов "Сапсан" отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года. Купить билет со скидкой можно в билетных кассах дальнего следования за два часа (но не позднее пяти минут) до отправления поезда", - сказали в пресс-службе.

Для подтверждения статуса студента пассажирам необходимо предоставить действующий студенческий или аспирантский билет, зачетную книжку или справку из университета об очном обучении. Справка должна быть выдана не позднее, чем за три месяца до даты покупки билета.

В настоящее время "Сапсаны" курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.