Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты к началу учебного года в размере 10 тыс. руб. уже получили родители 20 млн 70 тыс. детей школьного возраста, то есть 98% от планируемого числа получателей. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", - сказал он.

В Минтруде напомнили, что единовременная выплата по 10 тыс. рублей предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. По поручению президента РФ выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 млн выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 млн детей.