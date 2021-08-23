Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки всех категорий граждан

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Поставки "Спутника V" в Венгрию позволили начать проработку снятия ограничений на поездки всех категорий российских граждан в эту страну. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Опираясь на сложившийся конструктивный характер двусторонних отношений, России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V". Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию", - указали в министерстве.

Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией. С 27 июля эта страна разрешила свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от нового коронавируса. В августе был разрешен въезд в страну невакцинированным туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.