СМИ: бывший афганский министр устроился доставщиком еды в Германии

ТАСС, 23 августа. Бывший министр коммуникационных и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Садат с 2020 года проживает в Германии и работает доставщиком еды. Об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

По данным издания, мужчина был в правительстве Афганистана до 2018 года. Одной из главных его задач на тот момент была работа по расширению телекоммуникационной сети.

В Германию он перебрался в декабре прошлого года и, когда закончились сбережения, нашел работу. "Теперь я веду простую жизнь", - цитирует его газета. Мужчина надеется в будущем устроиться в телекоммуникационную компанию Telekom, говорится в статье.