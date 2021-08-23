МВД рекомендовало мигрантам урегулировать правовой статус до 30 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МВД России рекомендует иностранным гражданам, находящихся на территории России, урегулировать правовой статус до 30 сентября, когда закончится срок послаблений в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении на портале "МВД медиа".

Согласно указу президента России от 15 июня, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, предоставлена возможность до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. Кроме того, с 1 октября прекращает действие введенный данным указом временный запрет на применение к мигрантам, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному удалению за пределы страны. В дальнейшем им будет установлен запрет на повторный въезд, а также принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, неразрешении въезда в страну, а также сокращен срок временного пребывания.

"Министерство внутренних дел Российской Федерации в связи с приближением окончания срока действия обозначенных норм указа, предотвращения очередей в миграционных центрах и территориальных органах МВД России, рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства обращаться за получением документов заблаговременно, а также выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки - после полудня", - говорится в сообщении.