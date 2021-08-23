Курские власти произведут выплаты ветеранам, вдовам и детям войны к 78-летию Курской битвы

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Курской области направят единовременные выплаты от 2 тыс. до 5 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и детям войны к 78-летию победы в Курской битве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Участники Великой Отечественной войны получат по 5 тыс. руб., вдовы (вдовцы) участников Великой Отечественной войны - 3 тыс. руб., дети войны - 2 тыс. руб. Единовременная выплата носит беззаявительный характер", - говорится в сообщении.

Выплаты получат около 11,5 тыс. человек. Планируется, что ветераны, вдовы и дети войны получат выплаты до конца текущей недели.

Годовщину победы в битве на Курской дуге отмечают 23 августа в Курской области. В понедельник на мемориалах прошли возложения цветов, в центре Курска открыли бюст участнику Курской битвы Михаилу Булатову - последнему Герою Советского Союза, который жил в регионе.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.