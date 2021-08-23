Болгария подарит Украине 50 тыс. доз вакцины от COVID-19

СОФИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Болгария безвозмездно передает 50 тыс. доз вакцины доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca Украине. Об этом сообщает болгарский МИД по итогам встречи в понедельник министра иностранных дел технического правительства страны Светлана Стоева с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

"В качестве знака очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии подарить 50 тыс. доз вакцины против коронавируса - AstraZeneca, - говорится в сообщении ведомства.

Министры обсудили отношения между Болгарией и Украиной, возможности для их развития, в том числе в контексте жизни этнической общины украинских болгар. Стоев отметил, что "200-тысячная общность болгар [на территории Украины] - естественный мост дружбы между странами".

Ранее Стоев выступил на учредительной встрече "Крымской платформы", подтвердив последовательную поддержку своей страны суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и выразив тревогу нарастающей милитаризацией в Черноморском регионе.

С начала года в Болгарию было доставлено около 5 млн доз различных вакцин, из которых использовано около 2,1 млн доз. Болгария подарила 170 тыс. вакцины Королевству Бутан и 50 тыс. Боснии и Герцеговине.