Первые девять центров трансфера технологий создадут в 2021 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Девять центров трансфера технологий (ЦТТ) будут созданы на базе российских научных организаций и университетов в 2021 году. Всего планируется создать не менее 35 центров трансфера технологий до 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Минобрнауки России завершило прием заявок на предоставление в 2021 году грантов на создание и развитие ЦТТ, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов. <...> В этом году по результатам отбора предполагается определить девять базовых организаций, которые получат финансовую поддержку", - говорится в сообщении.

На предоставление грантов, по данным министерства, претендуют 49 организаций. Участники конкурса, заявки которых по результатам оценки получат максимальный балл, получат субсидии в размере до 35 млн рублей для финансирования центров в 2021 году. Результаты рассмотрения заявок Минобрнауки России намерено опубликовать до 18 октября. При этом на получение грантов смогут рассчитывать не менее 35 ЦТТ до 2024 года.

"Создание сети таких центров позволит сформировать систему трансфера технологий, обеспечивающую содействие в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности не менее 200 400 университетов и научных организаций. Общий объем государственной поддержки ЦТТ в рамках национального проекта превысит 3 млрд рублей", - добавили в Минобрнауки.

Центры трансфера технологий - структурное подразделение, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, а также участвует в планировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ организации.