Псковские власти направят федеральный грант на поддержку самобытности народов РФ

ПСКОВ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области, где на единственной в России территории проживают представители малого народа финно-угорской группы - сето, направят в 2022 году порядка 5,6 млн рублей на укрепление единства российской нации. Средства будут выделены из федерального бюджета, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Сето - малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие, в Псковской области проживают около 300 представителей этого народа.

"Порядка 5,6 млн рублей из федерального бюджета будут предоставлены региону в 2022 году. Их направят, в частности, на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, субсидии также пойдут на реализацию медиапроектов, цели которых - укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений.

"Средства предусмотрены и на проведение в следующем году традиционных фестивалей и встреч: международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, международного этнокультурного фестиваля сето "Сетомаа. Семейные встречи", международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Республики Беларусь, Латвии на Кургане Дружбы", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" проходит ежегодно в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Учреждение создано на базе усадьбы конца XIX - начала XX века. В музее представлены подлинные экспонаты того времени. Работники музея, являющиеся носителями культуры, изучают и воспроизводят традиции этноса, проводят мастер-классы и массовые этнокультурные праздники для гостей.