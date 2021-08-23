Плановые показатели вакцинации в Ингушетии будут достигнуты к середине сентября

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против коронавируса к середине сентября, когда будут вакцинированы 60% взрослого населения региона, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства республики.

"Так как с 1 сентября начинается вакцинация по гриппу, предполагается до 10-15 сентября, по плану регионального Минздрава, привить все 100% лиц, подлежащих вакцинации. План подлежащих вакцинации лиц против новой коронавирусной инфекции в 2021 году составляет 214 226 человек", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения региона Рукият Торшхоевой.

Как сообщается, на данный момент в регионе первым компонентом вакцины привиты более 129 тыс. человек, что составляет 66,9% от общего количества полученной вакцины и 60,3% - от количества подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом вакцины привиты более 104,6 тыс. человек.

"Удельный темп вакцинации за последнюю неделю увеличился, так, вчера он составлял 465 человек в день на 100 тыс. населения (по РФ - 235). Таким образом, республика среди субъектов страны в последние пять-шесть дней идет первой по темпам вакцинации. На сегодня республикой получено около 193 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба министра.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 68 случаев заражения, за все время пандемии был инфицирован 19 021 человек. Умерли 266 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 443.