На Кубани откроют 14 новых школ в 2021 году

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Более 700 тыс. школьников начнут занятия в Краснодарском крае в новом учебном году. В этом году в регионе планируется открыть 14 новых школ, 10 из них - к первому сентября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram-канале в понедельник.

Краснодарский край является третьим регионом в России по числу населения - порядка 6,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, из-за чего в регионе несколько лет назад возникла нехватка мест в школах и детсадах.

"В этом году двери откроют 14 новых школ и корпусов. Из них 10 примут учеников с 1 сентября. Особенно важно, что новые, современные объекты появляются не только в крупных городах, но и в сельской местности", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что учебный год в регионе начнется в очном формате. Всего первого сентября сядут за парты 725 тыс. учеников.

Ранее сообщалось, что восемь новых школ на более чем 8 тыс. дополнительных мест сдадут в 2022 году в Краснодарском крае. Из бюджетов всех уровней на строительство дополнительных школьных мест выделят 3,9 млрд рублей. В данный момент в строительстве находятся 22 школы.

