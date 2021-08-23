В СПЧ не нашли нарушений в решении о включении телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашел нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала "Дождь". Об этом в понедельник ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев после встречи комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

"Мы получили разъяснение Минюста, было много вопросов, была определенная дискуссия. Если говорить о законе [о СМИ-иноагентах], то закон соблюден в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям. Первый критерий - это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий - это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов", - сказал Фадеев.

По словам главы СПЧ, "Дождь" может обратиться в суд, чтобы оспорить решение Минюста. Также он отметил, что СМИ, признанные иностранными агентами, могут выйти из этого статуса, "если не будут получать деньги из-за границы". "Здесь вопрос со временем, потому что в том, что касается НКО - иностранных агентов, по закону они могут обращаться через год. А что касается СМИ, то в законе время не прописано, это требует уточнений", - подчеркнул глава Совета.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.