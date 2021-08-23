СПЧ подготовит предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен подготовить предложение по совершенствованию действующего законодательства о СМИ-иноагентах. Об этом в понедельник ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев после встречи комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с заместителем директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

"Что касается законов об иноагентах. СПЧ мониторит правоприменение этих законов. На сегодняшнем совещании мы обсудили аспекты действующего законодательства относительно СМИ и приняли решение о том, что СПЧ будет готовить предложение по совершенствованию законодательства", - сказал он.

"Скажем, если выявлены Роскомнадзором или Финмониторингом соответствующие действия средств массовой информации, то, может быть, не надо сразу включать эту организацию в реестр иностранных агентов, а надо вынести какие-то предупреждения, как это делается, например, в случае нарушения СМИ других законов - сначала выносятся предупреждения, только после этого принимается решение через суд", - отметил председатель СПЧ.

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. В ходе встречи в понедельник представители СПЧ получили разъяснения Минюста по вопросу о включения в реестр "Дождя", глава Совета Валерий Фадеев заявил, что в СПЧ не нашли нарушений законодательства в этом решении министерства.