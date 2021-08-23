Россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию иностранцев

АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Более 1,55 млн россиян посетили с января по июль 2021 года Турцию, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев. Такие данные обнародовало в понедельник Министерство культуры и туризма Турции на своем сайте.

От общего числа иностранных туристов (10 млн) в январе - июле 2021 года россияне составили 15,4% (1,554 млн человек). Они обогнали Германию с 1,26 млн и Украину с 1,11 млн прибывших туристов. При этом только в июле, в разгар сезона, из России в Турцию приехало 807 тыс. граждан России.

За период с января по июль 2020 года, включая период жестких огранчиений из-за пандемии коронавируса, в Турцию прибыли только 332 тыс. россиян.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.

В прошлом году в Турции побывали 2,1 млн россиян, а в 2019-м, до пандемии, - 6 млн, что составило 12% всех иностранных туристов в стране, указывает Анатолийское агентство. В этом году, по данным АТОР, в Турции, начиная с 22 июня и до конца сентября, могут отдохнуть 3 млн россиян. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.