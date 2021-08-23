"Дождь" попал в перечень иноагентов на основе данных РКН и Росфинмониторинга

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" был внесен в перечень СМИ-иноагентов на основании информации Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Об этом ТАСС сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева по итогам встречи с представителем Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

"Мы общались с представителем Минюста, он сказал, что ведомство само не принимает решений о признании иноагентом. Это якобы происходит на основе данных Роскомнадзора и Росфинмониторинга. По словам представителя Минюста, Роскомнадзор сообщил, что "Дождь" распространяет материалы, созданные другими иноагентами. Речь идет о следующих СМИ: "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", Сибирь.Реалии", "Медуза", и физлицах, таких как Лев Пономарев, [Людмила] Савицкая", - отметила правозащитник.

Она добавила, что представитель Минюста не смог пояснить, какие претензии возникли к "Дождю" со стороны Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашли нарушений действующего законодательства в решении о включении телеканала "Дождь" в реестр иноагентов. Об этом в понедельник ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев после встречи комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с заместителем директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.