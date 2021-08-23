Программа социальной газификации стартовала в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Реализация программы социальной газификации жилого фонда началась в Архангельской области, в числе первых были газифицированы дома в Котласе и Приморском районе, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"В Архангельской области стартовала программа социальной газификации. В числе первых в рамках программы социальной газификации были подключены частные домовладения на улице Суворова в Котласе, а также в деревне Лая Приморского района", - говорится в сообщении.

Строительство нитки газопровода, по которой природный газ в деревню Лая пришел из деревни Рикасихи, велось в рамках региональной программы газификации. Ввод в эксплуатацию газопровода в Лае создал техническую возможность подключения к природному газу около ста индивидуальных домовладений. Всего участниками программы в Архангельской области станут жители более 40 населенных пунктов.

Те, кто после 21 апреля (с момента, когда было объявлено о начале программы социальной газификации), оплачивал прокладку газопровода до участка из собственных средств, могут рассчитывать на компенсацию.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.