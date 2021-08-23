На Урале из-за аномальной жары зафиксировали превышение четырех температурных максимумов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Аномальная жара на Южном Урале превысила сразу четыре температурных максимума в разных городах - Екатеринбурге, Уфе, Кургане и Тюмени. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"У нас сегодня на Южном Урале как минимум четыре областных центра зафиксировали очередной температурный рекорд. Рекордсменом выступил Екатеринбург - там было 35,8 градуса. Пал прежний температурный максимум, который держался 98 лет, с 1923 года - тогда было всего лишь плюс 33 градуса. Отметились Уфа - 36,9 градусов (прежний рекорд 1940 года - 34,5), Курган - 36,1 (прежний рекорд 32 градуса в 1949), и Тюмень - 36,3 градуса сегодня максимальная температура. Прежний максимум в 1949 году был - 31,1 градуса", - рассказал он.

По словам синоптика, во многих городах это уже четвертый или пятый температурный рекорд за последние несколько дней, что создает крайне пожароопасную обстановку. "Все это происходит в исключительно засушливых условиях, не просто аномальной, а рекордной для конца августа жары для этого региона. Причем накануне это было в Заволжье, сейчас это Южный, Средний Урал. Отсюда и крайне высокая степень пожарной опасности, которая охватила большую часть Свердловской области, Курганский запад, отдельные районы Челябинской области, Башкортостан и ряд регионов среднего Поволжья - это Самарская, Саратовская области, Оренбуржье", - отметил Тишковец.

Единственным спасением от жары станет холодная фронтальная система, которая уже в ближайшие дни будет пересекать Среднее Поволжье. В целом фронт протянется через Югру, западные районы среднего Урала и Предуралье и далее уйдет в Самарскую и Саратовскую области. "Все это будет сопровождаться усилением ветра, порывами до 10-15 м/с. Сам фронт дождей много не принесет, максимум прольется от одного до четырех мм осадков - это очень мало за сутки. Пожароопасную ситуацию это вообще не изменит", - рассказал метеоролог.

Ближе к концу недели температурный фронт будет медленно понижаться, и к выходным температура постепенно вернется в рамки климатической нормы. При этом Самарская и Саратовская области останутся в зоне сухой погоды к выходным. "Столбики термометров продолжат там болтаться около 30-градусной отметки", - заключил Тишковец.