Четвертая волна пандемии достигнет пика во Франции через несколько дней

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Четвертая волна коронавируса через несколько дней достигнет пика во Франции, где ежедневно регистрируется около 20 тыс. новых случаев заражения. Об этом в понедельник заявил глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью телеканалу BFM.

"Четвертая волна коронавируса началась во Франции в июле, сейчас мы фиксируем примерно по 20 тыс. новых случаев заражения ежедневно, - отметил он. - Мы думаем, что волна достигнет своего пика через несколько дней". Веран также подчеркнул, что вакцинации недостаточно для противостояния распространению коронавируса. "Необходимо соблюдать все предписанные меры: поддерживать социальную дистанцию, носить защитные маски", - рекомендовал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что люди старше 65 лет с наступлением сентября смогут получить третью дозу вакцины. Кроме того, Веран призвал повысить бдительность в связи с предстоящим началом учебного года.

Согласно последним данным властей, за 18 месяцев, прошедших с начала пандемии, во Франции выявлено более 6,6 млн случаев заражения, умерли свыше 113 тыс. человек. Более 47 млн жителей сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. В настоящий момент вакцина против COVID-19 доступна всем французам, начиная с 12 лет.